Autor piauiense lança livro que aborda lendas e mitos dos povos ribeirinhos do Piauí

Ficção que se propõe a mergulhar na cultura piauiense e mostrar alguns dos mitos que flutuam no imaginário popular de povos ribeirinhos, o livro ‘Chapada do Corisco’, escrito pelo autor piauiense Alisson Carvalho, foi premiado durante concurso em 2021 e lançado presencialmente em novembro deste ano

O autor faz um percurso ficcional no universo das lendas e mitos dos povos ribeirinhos piauienses, dando destaque para a Vila Velha do Poti. O livro se preocupa em mostrar o simbolismo desses mitos e como eles serviram para denunciar práticas indesejáveis, alertar sobre regras não escritas ou expor crenças transmitidas ao longo do tempo.

Alisson Carvalho foca em denunciar o abandono sofrido pelos moradores que durante anos ficaram isolados por uma elite política higienista, apontando a apartação entre a Vila Velha e a Vila Nova.

“A inspiração para o livro veio do teatro, pois passei dois anos fazendo laboratório para a montagem da peça “Três”, estreada em 2008. Depois de construir meu personagem continuei pesquisando e escrevendo, até que os rascunhos se transformaram em livro. Eram muitas histórias para eu simplesmente descartar, então juntei tudo e no ano seguinte eu já tinha o esqueleto do livro que foi sendo alterado ao longo dos anos. Em 2021 tirei da gaveta e participei do concurso que publicaria o livro”, comenta.

Inspirado na riqueza cultural do Piauí, o autor faz um trabalho voltado para a valorização da história. A sua trajetória interliga várias expressões artísticas e revela essa paixão em suas criações

