Auxílio Brasil: famílias têm até amanhã (14) para atualizar dados do Cadastro Único

As famílias piauienses que recebem o Auxílio Brasil tem até esta sexta-feira (14) para atualizar seus dados no Cadastro Único (CadÚnico). O fornecimento das informações são necessárias para continuidade do recebimento do auxílio pelos beneficiários. No Piauí, 600 mil famílias recebem o Auxílio Brasil, segundo a Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania (Sasc-PI).

A Sasc não tem o número exato de famílias que estão com cadastro pendente e correndo o risco de perder o benefício, mas a expectativa é que pelo menos 190 mil famílias façam a atualização até o final do ano. É o que explica o gerente de Programas de Transferência de Renda da Sasc, Roberto Oliveira.



Roberto Oliveira, gerente de Programas de Transferência de Renda da Sasc (Fotos: Maria Clara Estrêla/ODIA)



“As famílias que não atualizarem os dados cadastrais terão o benefício bloqueado por 30 dias. Caso a pendência não seja resolvida, o benefício será cancelado em dezembro. Se chegar a cancelar, pode ser feita a reversão do benefício, porém, a burocracia é maior, por isso pedimos que a pessoa busque logo o Cras, para evitar que chegue a esse transtorno”, disse.



A atualização cadastral deve ser feita no Centro de Referência de Assistência Social. Em todo o Piauí, há 274 postos de atendimento do Cras. Na capital, Teresina, são 17 pontos de atendimento. Para atualizar o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais, como Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento e a conta de energia, que serve tanto como comprovante de endereço como para inscrever o beneficiário na tarifa social.



“Pedimos que todos os beneficiários do Auxilio Brasil, principalmente do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que precisam passar por perícia social, na Previdência Social. Para evitar esse transtorno, faça a atualização o mais rápido possível”, destacou Roberto Oliveira, acrescentando que no Piauí há aproximadamente 80 mil beneficiários, entre idosos e pessoas com deficiência.

Ao todo, são mais de 20 benefícios que as famílias podem perder por não atualizarem o cadastro do CadÚnico, além do Auxilio Brasil. Um deles é a Tarifa Social, no qual só esse ano, 550 mil piauienses foram incluídos. A Tarifa Social injeta até 134 milhões de reais na economia do Estado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no