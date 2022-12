Babalorixá faz Previsões para 2023:

O que nos espera em 2023? Certamente essa é a pergunta que muitos fazem na virada de um ano para outro. Por isso, o ODIA conversou com o babalorixá Ítalo de Logun Edé, que trouxe algumas previsões para 2023 nas áreas da Política, nacional e local, Saúde e Meio Ambiente. O babalorixá destacou o que pode nos surpreender neste novo ano e quais ações devemos adotar para que nossa vida flua de maneira mais leve.

O que esperar de 2023?

Segundo o babalorixá Ítalo de Logun Edé, 2023 será um ano de muita batalha, no qual as pessoas vão encontrar dificuldades para realizar algumas ações. Será um ano sem muita estabilidade. Até o meio do ano será de um jeito e depois de outro. Enquanto isso, teremos muitos problemas financeiros na Economia, o que dará essa desequilibrada. O Odum deste ano é representado pelo número 8, que traz essa energia, então tudo que começar a fazer, tente concluir, pois se por algum motivo parar e tentar reiniciar novamente, será mais difícil conseguir.

É um ano que exigirá muita paciência para conseguir alcançar seus objetivos. Se a gente quiser tudo em cima da hora ou de imediato, não vai dar certo. Não podemos atropelar as coisas para ver logo acontecer. Por isso que gera a ansiedade, porque a gente precisa ter calma, esperar que as coisas venham à nossa porta. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Se vier à sua porta, receba; passou do seu portão, é do poder divino, de Deus, do espiritual.



Os búzios revelam bons momentos na política estadual - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Política

Governo Federal

Na política, serão nomeados alguns cargos, mas durante o ano haverão algumas desistências, principalmente nos Ministérios, o que dará uma desestabilizada. Mas, como toda mudança tem seus altos e baixos e problemas, neste ano que vai entrar não será diferente. A mudança é importante e muita coisa vai voltar aos seus lugares. Temos que tomar muito cuidado, pois dentro dessa energia política vamos encontrar dificuldades com o governo anterior [Jair Bolsonaro]. Esse novo governo precisará ter muito cuidado quando assumir, principalmente o presidente atual [Luiz Inácio Lula da Silva], pois haverá muita represália e muito ataque. Exu diz que tem que tomar muito cuidado, pois o governo anterior não está muito satisfeito com o que aconteceu, e tanto ele como seus seguidores podem querer perseguir esse novo governo. E não será mais para o final, logo logo já vão começar a aparecer esses ataques.

Governo Estadual

Para a política estadual, as previsões do babalorixá apontam para a seguinte direção: Muitas portas serão abertas com esse novo governo, muitas políticas públicas e coisas boas. O governador que irá assumir [Rafael Fonteles] está bem assistido, seja com o presidente Lula, seja com o senador Wellington Dias, que agora assumiu um ministério. De todas as formas, as portas estão abertas e a energia que vejo nele é de abertura. Ele fará seu mandato como tem prometido e vai cumprir suas promessas. O Piauí vai andar e muita coisa vai se concretizar. Ele é um bom governante e foi escolhido pelos ancestrais dessa cidade, que é Oxum, dona das águas, dos rios Poti e Parnaíba. Recado: Exu pediu para que eu falasse algo muito sério. É importante que o atual governador [Rafael Fonteles], que está assumindo, cuide da saúde.

Governo Municipal

As previsões para 2023 também apontam algumas mudanças na gestão municipal: Na verdade, a gestão municipal nunca foi do Dr. Pessoa, sempre tiveram pessoas por trás. Mas quem manda também é o povo, então terão muitas manifestações, entre março e abril, devido às dificuldades com a Prefeitura. As pessoas estarão muito incomodadas, então pode surgir, de fato, uma mudança da gestão municipal. Ele [Dr. Pessoa] sairá e entrará alguém que esteja por trás para assumir. Serão alegadas questões pessoais, mas nós sabemos que essa mudança é porque o acordo acabou. Vai entrar uma nova cara, uma pessoa que já está, só não está à frente propriamente.

Saúde/mortes

O babalorixá alertar para que a população redobre os cuidados com a Saúde, especialmente das crianças: Existe muita irresponsabilidade do nosso povo em relação à vacinação e aos cuidados contra a Covid-19, que ainda não acabou. Todas as energias, através dos nossos governantes, têm sido feitas. Inclusive, o Piauí se destacou como um dos estados que mais vacinou, mas as pessoas não deram de fato esse valor. Precisamos nos acostumar que ainda existe muita transformação, então as pessoas devem se cuidar. Somente a máscara não resolverá, as pessoas precisam de fato tomar atitudes, irem se vacinar, se cuidar e cuidar das crianças. Ibeji pede muito cuidado com as crianças, porque pode começar uma onda que não vai dar para segurar.

Natureza

A capital, Teresina, terá alguns estragos e prejuízos devido ações da natureza: Teresina irá passar por um processo relacionado a fenômenos naturais, com fortes ventos, e que vão mexer com nossos rios, deixando desabrigados e trazendo muitos problemas para a sociedade. Os Orixás dizem que é Iansã limpando a terra, que resultarão em alguns abalos. É a natureza nos dando um susto. Ela está indo para o lugar dela, assumindo o que nós invadimos.

Regências astrológicas e energias para 2023

A chegada de um novo ano reacende nas pessoas o desejo por renovações e esperança de dias melhores. E em 2023 esse sentimento não será diferente. O ano será regido pela Lua, que requer inteligência para lidar com as oscilações, mudanças, incertezas com os nossos processos emocionais, questões internas e cuidados com as questões psicossomáticas.

Na astrologia, a Lua está relacionada às emoções, aos instintos, ao inconsciente, ao passado e às raízes ancestrais que carregam o simbolismo da fertilidade e da maternidade. Ao mesmo tempo em que fomenta todos os fenômenos psíquicos, o que inclui temas como saúde mental.

“Essa regência vem pedindo para trabalharmos o nosso interior, acessar nosso inconsciente para que possamos ter grandes mudanças e transformações, aprendendo a respeitar os ciclos e ritmos da vida”, explica a taróloga, astróloga e terapeuta holística, Naína Fortes.



Naína Fortes lembra que 2023 será regido pela lua - Foto: Arquivo Pessoal

No Tarot, as cartas mostram que 2023 será um ano regido pelo Arcano 7, O Carro. Esse Arcano traz uma tônica para o ano, promovendo mudanças, movimentações e oportunidades para realizações. O ano que tem influência deste Arcano vem nos convidando a refletir sobre os caminhos, escolhas e prioridades que estão sendo dadas em nossas vidas.

“É tempo de realizarmos grandes mudanças, escolhas e determinação para alcançar sucesso, crescimento e conquistas materiais e profissionais. É um ano que vamos ter que mudar a rota e trilhar caminhos diferentes do que já estamos acostumados para ter vitórias. Sair totalmente da nossa zona de conforto. Esse é um momento de assumirmos a responsabilidade de nossas escolhas, pela direção de nossa vida, e observamos nossas ações, se estão congruentes com o que desejamos manifestar”, acrescentou Naína Fortes.

Um ano para agir

Se é mudanças que você busca, então prepare-se, pois 2023 terá um ano para colocar em prática tudo aquilo que lhe leve para novas direções. A taróloga, astróloga e terapeuta holística, Naína Fortes, comenta que 2023 será um ano para agir, ter coragem, autoconfiança, tomar decisões, ter agilidade e força.

“[Esse ano] será muito importante para colher os frutos daquilo que você vem plantando há tanto tempo. É um ano para tomar as rédeas e pilotar essa carruagem chamada Vida. O Carro é considerado um Arcano positivo, afinal, indica vitórias e crescimento. Como o ‘O Carro’ está relacionado ao signo de Câncer e, como não há coincidência, o ano de 2023 será da Lua, regente deste signo. Então, estamos falando sobre um estado de instabilidade emocional que precisamos vencer e dominar em nós mesmos, acessar nossa própria sombra e buscar a cura interior, a conexão com a nossa essência e propósito”, enfatiza Naína Fortes.

A taróloga pontua que, por este ser um caminho de autocuidado, autocura, autoconhecimento e firmeza pessoal, possivelmente essa carruagem que representa nossa vida será destruída, nos trazendo desequilíbrios e desordens. Ela será guiada somente por impulsos, imediatismo e ansiedade, nos levando a caminhos indesejáveis e destrutíveis e sem significado.

“Como dizia o gato à Alice no conto ‘Alice no País das Maravilhas’: Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Você está preparado para tomar o controle da sua vida? Ou vai viver no piloto automático e perder essa oportunidade de mudar toda e qualquer situação desconfortável que esteja vivendo? Você tem o poder e liberdade. Qual será a sua escolha?”, questiona Naína Fortes.

Intenções e desejos revelados através das cores para o próximo ano

Os supersticiosos de plantão costumam usar de tudo para atrair boas vibrações, especialmente durante a virada de ano. E se contar com a sorte não é suficiente, que tal dar aquela forcinha para que 2023 seja um ano próspero e farto? As cores e seus significados estão relacionadas às intenções e desejos para o ano que se inicia.

Em geral, as pessoas usam essas cores nas roupas, maquiagem, acessórios e até em roupas íntimas. A consultora de imagem, Lilian Maria, deu algumas dicas de como usar as cores e seus significados para entrar o ano de 2023 atraindo boas vibrações e bons sentimentos para nossas vidas.

O branco continua sendo a cor mais usada por quem quer atrair paz, pureza e calma para o ano que entra. Mas outra cor tem caído cada vez mais nas graças de quem busca algo mais para o novo ciclo: é o amarelo. Atraindo dinheiro, alegria e trazendo extroversão, a cor amarela é uma excelente aposta para se usar na virada do ano.



Foto: Divulgação/Ricardo Resende

É o que explica Lilian Maria: “O amarelo é a segunda cor mais usada no réveillon. Ela traz essa simbologia relacionada ao dinheiro, à riqueza. Se a pessoa quer entrar o ano com essa ideia de ganhar dinheiro, o amarelo é a cor”, diz a consultora de imagem. Outra que também é uma boa pedida na virada do ano é a cor verde. Simbolizando a esperança e a saúde, o verde também é bastante usado nessa época do ano. Lilian explica que quem atrair boa sorte para 2023, usar verde é uma ótima aposta.

Já para aqueles que pensam em entrar o ano com sentimentos de afetividade e carinho, a cor rosa é a palavra de ordem. O rosa também simboliza o amor de forma mais delicada. Um amor diferente do que é atraído pelo vermelho, por exemplo, que simboliza desejo, paixão e intensidade. Um tom de rosa que tem ganhado cada vez mais espaço nos looks de fim de ano é o pink.

“O pink é uma cor bastante usada no réveillon, mas que também aparece muito durante o ano todo. O tom vivo dela entra muito no Carnaval, remete ao verão. Mas também é uma cor feminina que traz consigo essa simbologia da delicadeza”, explica a consultora de imagem, Lilian Maria.

E para aqueles que querem atrair bem mais coisas boas para 2023 que não só a paz, a esperança, o dinheiro e afeto, apostar em estampas é uma boa pedida. Mas cuidado para não exagerar nas combinações e acabar trazendo “informação demais” para roupa que se vai usar. É o que diz Lilian Maria. Segundo ela, investir em um fundo claro para as combinações de cores é a melhor opção.

“O estampado é uma ótima proposta para quem quer atrair mais de uma coisa para o ano que vem. Você pode escolher as cores que estão em destaque no ano ou aquela que melhor simbolizar aquilo que você deseja. Eu sugiro escolher uma estampa com fundo claro que tem mais a ver com a vibe do ano novo”, finaliza Lilian.

Veja o significado das cores e como usá-las

Branco: paz, pureza e calma

Prata: novidades, inovação e modernidade

Dourado: riqueza, sucesso e prosperidade

Vermelho: paixão, desejo e intensidade

Amarelo: dinheiro, alegria e extroversão

Laranja: energia, entusiasmo e coragem

Rosa: amor, afeto e carinho

Lilás e roxo: autoconhecimento, desenvolvimento espiritual e intuição

Verde: saúde, esperança e boa sorte

Azul: harmonia, honestidade e confiança

Preto: independência, autoridade e tomada de decisões.

