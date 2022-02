Banco abre seleção para programa de estágio no Piauí; veja como participar

Para ajudar os jovens que estão em busca de experiência e um programa de estágio para dar aquele up na sua carreira, a Empodera - plataforma pioneira na construção de negócios inclusivos e preparação de carreira e conexão de jovens com organizações que valorizam a diversidade - está recrutando pessoas para ingressar no departamento comercial do Banco Santander.



Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os candidatos devem concluir os estudos até julho de 2023 (no caso de graduação) ou até dezembro de 2022 (curso de tecnólogo), ter conhecimento intermediário no pacote Office, conhecimento intermediário no uso de computador e, caso tenham certificações como CPA10 e CPA 20 isto será um diferencial.

As vagas estão disponíveis para as agências do Ceará, Maranhão, Macapá, Pará, Piauí e Rio de Janeiro. Entre os benefícios estão: bolsa auxílio, vale transporte, refeição, assistência médica e seguro de vida. As inscrições vão até o dia 27/02 e devem ser feitas no link https://comunidadeempodera.com.br/edital/381

