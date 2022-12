Banco do Brasil divulga edital de concurso com 39 vagas para o Piauí

Foi publicado o edital do novo processo seletivo do Banco do Brasil nesta sexta-feira (23). O concurso visa o preenchimento de 4 mil vagas imediatas, além de 2 mil cadastros reservas. Para o Piauí, serão destinadas 39 vagas. O cargo oferecido é de Escriturário (Agente de Tecnologia e/ou Agente Comercial).

Lagoa do Piauí abre concurso público (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Das vagas ofertadas, 5% são para pessoas com deficiência e 20% para candidatos autodeclarados pretos ou pardos. A remuneração inicial é de R$ 3.622, com jornada de trabalho de 30 horas semanais. O funcionário também terá direito a participar nos lucros da empresa, além de vale transporte, auxílio-creche, vale refeição, plano de saúde, entre outros benefícios.

Confira o edital



As inscrições podem ser feitas por meio do site da Cesgranrio e tiveram início nesta sexta-feira (23). Elas seguem até às 23h59 do dia 24 de fevereiro de 2023 e o valor da taxa de participação é de R$ 50.



Confira as etapas do concurso:

1ª Etapa - Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório;

2ª Etapa - Prova de Redação, de caráter eliminatório;

3ª Etapa - Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) negros(as),

4ª Etapa - Procedimentos Admissionais e Perícia Médica, de caráter eliminatório

