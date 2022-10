Banco do Nordeste: 74 mil clientes piauienses podem ter descontos em dívidas de até 95%

O Banco do Nordeste (BNB) está oferecendo descontos de até 95% para liquidação à vista de dívidas. As condições podem beneficiar até 700 mil clientes em toda área de atuação do Banco, que compreende os estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Somente no Piauí, podem ser beneficiados com descontos cerca de 74,8 mil clientes.

Os descontos estão sendo oferecidos a produtores rurais, industriais, comerciais e de serviços, de quaisquer portes que tenham contratado financiamento com recursos próprios do Banco ou do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Os clientes têm até o dia 30 de dezembro para procurar sua agência de relacionamento para realizar a renegociação.

(Foto: Banco do Nordeste)

A iniciativa é uma oportunidade de regularização dos cadastros desses empreendimentos para que se habilitem a novos créditos e tenham condições de investir em sua atividade para a geração de novas oportunidades de emprego e renda.

Recursos internos

A redução da dívida em até 95% será possível para operações contratadas com recursos internos do BNB. O benefício contempla produtores rurais, industriais, comerciais e de serviços, independentemente do porte do negócio, que estejam com dívidas vencidas há mais de dois anos. Cerca de 200 mil clientes estão enquadrados nessas condições em toda área de atuação do Banco. No Piauí, a ação pode beneficiar 16,6 mil clientes.

