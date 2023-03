Batalha do Jenipapo: 200 anos da luta serão comemorados segunda (13); veja programação

As atividades comemorativas ao 200º aniversário da Batalha do Jenipapo serão realizadas nesta segunda-feira (13), no município de Campo Maior. O governador Rafael Fonteles participará, a partir das 9h, de solenidade cívico-militar no monumento Heróis do Jenipapo, com desfile militar, apresentação da peça teatral “A Batalha do Jenipapo” e entrega de medalhas.

O chefe do Executivo piauiense ainda participa de missa em ação de graças e inaugura a estrutura física da UTI do Hospital Regional de Campo Maior (HRCM). Neste ano, o espetáculo sobre a Batalha do Jenipapo promete ser o maior, com a participação de, pelo menos, 170 pessoas. “Além da tradição de fazer a montagem há 25 anos, articulamos uma apresentação que envolve artistas de todas as áreas, incluindo circo, teatro, música e dança. E além de destacar personagens históricos, há gatilhos emocionais fortes que vão levar o público às lágrimas. É nosso modo de honrar a memória de nossos antepassados”, disse o diretor da peça, Franklin Pires.

Outro ponto marcante do evento será a outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí a personalidades do Estado. Uma missa em ação de graças também será realizada, às 12h, na Catedral de Santo Antônio, na Praça Bona Primo.

No mesmo dia, haverá a inauguração da estrutura física da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto tipo II do Hospital Regional de Campo Maior. O custo total da obra foi de R$ 1.595.566,05, sendo RS 699.997,50 oriundos de emenda parlamentar e R$ 895.568,55 contrapartida do Tesouro Estadual. A próxima etapa será a instalação dos equipamentos e mobiliário dos leitos para funcionamento efetivo do serviço.

A previsão é que os equipamentos estruturais estejam devidamente instalados na UTI até o fim do mês de abril. A partir de maio a unidade deve estar apta a receber pacientes. O investimento previsto é de R$ 2,4 milhões.

Os 10 leitos de UTI serão destinados à internação de pacientes graves, que requerem atenção profissional especializada, materiais, tecnologias específicas e monitorização de forma contínua. O serviço beneficiará a região de Saúde dos Carnaubais que é composta por 15 municípios que a população totaliza, aproximadamente, 180 mil habitantes.

Batalha do Jenipapo

A Batalha de Jenipapo foi um dos embates mais importantes na luta pela Independência do Brasil. Marcado pela união de maranhenses, cearenses e piauienses contra as tropas portuguesas, a batalha ocorreu às margens do rio Jenipapo, na então vila de Campo Maior, e foi um dos responsáveis pela consolidação da independência das terras brasileiras na região.

