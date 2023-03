Batalha do Jenipapo: luta histórica no Piauí completa 200 anos

Às margens do Rio Jenipapo, no local onde se encontra hoje a cidade de Campo Maior, aconteceu um dos momentos históricos mais importantes para a consolidação da Independência do Brasil. Em 13 de março de 1823, a batalha entre piauienses e tropas de Portugal, que pretendiam estender a dominação do país colonizador para o Norte do Brasil, resultou na morte de mais de 200 piauienses e 116 portugueses e foi um marco importante para a emancipação do Brasil.



Uma solenidade realizada na manhã desta segunda-feira (13), no Memorial da Batalha do Jenipapo, marcou as comemorações dos 200 anos da data histórica. Entre as autoridades presentes na solenidade estavam o governador do Piauí, Rafael Fonteles, e o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Franzé Silva. Durante a solenidade também foi exibido um vídeo do presidente Lula, parabenizando o povo do Piauí pela data.

"Neste 13 de março, quero saudar esse povo lutador do estado do Piauí por esses 200 anos da Batalha do Jenipapo, em Campo Maior. Marco importante para a consolidação da independência do Brasil. Temos muitas lutas a vencer, cada homem e cada mulher do Piauí sabe que contará com a minha gratidão e apoio para novas vitórias. Feliz dia da independência. Abraços ao bravo povo do Piauí”, disse Lula.

O governador Rafael Fonteles ressaltou os esforços do Governo do Estado para que a população do Piauí tome conhecimento da importância da Batalha do Jenipapo para a história do país.

“Essa batalha do 13 de março é um momento histórico para o Brasil e a gente está aqui hoje para homenagear os heróis do passado e os heróis do presente, que ajudam na luta por novas independências, por mais dignidade, mais cidadania, mais democracia, mais direitos para a nossa população com um todo”, afirmou.

A Região Norte do Piauí, onde está localizado o memorial, deverá ser alvo de investimentos no turismo histórico. O objetivo, segundo o governador, é fazer com que os brasileiros, principalmente os piauienses, conheçam e valorizem os pontos históricos do estado.

“Sem dúvida o turismo é uma vertente do desenvolvimento econômico importante e a gente tem que começar o turismo fazendo o próprio Piauí conhecer e amar o Piauí, depois trazer os brasileiros para conhecer as nossas belezas históricas e naturais, e depois trazer os turistas do mundo inteiro”, pontuou.

Já o presidente da Alepi, o deputado Franzé Silva, destacou o protagonismo do Piauí na luta pela independência. Apesar de terem perdido a batalha, foi o esforço dos piauienses que fez com que a tropa portuguesa mudasse de percurso, evitando que chegasse à capital.

"O Piauí sempre foi protagonista nas lutas em defesa do povo piauiense e brasileiro. A Batalha do Jenipapo é um desses marcos da nossa história social e política, na luta pela independência e formação do nosso povo e nossa nação. Esse espírito de luta, portanto, faz parte da nossa própria identidade piauiense, e carregamos viva a centelha combativa dos heróis do Jenipapo", declarou.

