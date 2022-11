Black Friday: Procon lança painel com preços de lojas de Teresina; saiba como usar

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/MPPI), órgão do Ministério Público do Estado do Piauí, lançou um painel de preços de lojas de Teresina durante o período de Black Friday - a intensificação da divulgação de preços mais baixos - , que será realizada no dia 25 de novembro de 2022.



Como forma de auxiliar o consumidor a fazer suas compras de forma mais eficiente, foi desenvolvido o “Painel Procon Black Friday – 2022” por meio do qual a população pode encontrar dicas, pesquisar preços, além de um ranking de resolutividade de lojas de comércio eletrônico e canais para reclamação, caso o consumidor se sinta prejudicado.

Foto: Arquivo/ODIA

“O Código de Defesa do Consumidor não garante a troca de compras presenciais. Portanto, observe se o lojista vai oferecer a você esse direito. Já para as compras virtuais, o consumidor deve atentar para o site no qual está comprando. Entre no site do Procon, pesquise a reputação e desconfie de preços muito baixos”, explicou Ricardo Alves, assessor técnico do Procon/MPPI.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no