Trecho da BR-316 em Picos é liberado após acidente com pá eólica

Atualização às 16h50

A Polícia Rodoviária Federal informou, no final da tarde deste domingo (13), que o km 332 da BR-316, no município de Picos, foi liberado totalmente para tráfego. O trecho estava interditado após um acidente envolvendo uma carreta que transportava uma pá eólica.

Matéria original

O Polícia Rodoviária Federal confirmou em novo boletim que a BR-316 continua completamente interditada na cidade de Picos. A via está bloqueada desde a manhã do último sábado (12) quando um caminhão que transportava uma pá eólica tombou ao tentar realizar uma manobra de conversão na BR 020. O evento interditou totalmente a rodovia e não há previsão de liberação. A empresa responsável pelo transporte da carga foi acionada e trabalha no local para tentar a desobstrução da rodovia.



De acordo com a PRF ainda não foi possível definir a causa do tombamento. A carga saiu de Caucaia/CE e tem como destino a cidade de Feira de Santana/BA. Hoje seria conduzida até Marcolândia, na Divisa PI/PE. A PRF permanece no local e orienta que os motoristas sigam os desvios propostos. Três alternativas são apresentadas pelo órgão.

BR 020, sentido a Picos/PI:

Entra na Cidade de Santo Antônio de Lisboa/PI - 13Km de estrada de chão até Bocaína/PI - 22 Km de asfalto até Picos/PI;

BR 020, do Ceará sentido ao Pernambuco, para a cessar a BR 316:

Entra em Monsenhor Hipólito/PI - sentido a Campo Grande do Piauí - BR 316:

BR 316, de Alegrete do Piauí/PI sentido Picos/PI:

Em Campo Grande do Piauí/PI - entra à esquerda para Jaícos/PI - segue pela BR 407 - Picos/PI.

