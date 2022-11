Brasil na Copa: veja o funcionamento do comércio e órgãos públicos nesta segunda (28)

A Seleção Brasileira faz sua segunda participação na Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira (13). Desta vez, o jogo acontece às 13h (horário de Brasília) e, por conta disso, órgãos públicos e o comércio funcionarão em horário diferenciado em Teresina e no Piauí.



Confira abaixo o horário de funcionamento do comércio e repartições públicas durante a partida.



(Foto: Isabela Lopes/ODIA)

Bancos

Como o jogo acontece às 13h, os bancos funcionam das 8h30 às 11h30. Os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking, assim como as salas de autoatendimento, funcionarão normalmente nos dias de jogos da seleção brasileira, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição, a seu critério.



Comércio

O Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI) informa que nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo/2022, as empresas do comércio lojista funcionarão de acordo com as suas conveniências. Caso optem pelo fechamento nesses dias, as horas não trabalhadas poderão ser compensadas, mas necessário se faz a formalização prévia de acordo individual com os seus empregados.



Governo do Estado

Por conta do Jogo, o expediente nas repartições será encerrado ao meio-dia, tanto em entidades da administração direta e indireta, autárquica e fundacional do Piauí.



Prefeitura de Teresina

Devido ao jogo do Brasil que acontece nesta segunda, às 13h, os órgãos e entidades municipais com expediente no período da manhã, o expediente será até às 12h neste dia. Para os órgãos e entidades municipais com expediente no período da tarde, o expediente facultativo neste dia.



Tribunal de Justiça

O Tribunal de Justiça do Piauí também terá horário de funcionamento especial nesta segunda-feira (28). O órgão encerra seu expediente às 11h.

Universidade Federal do Piauí (UFPI)

A Universidade Federal do Piauí também alterou seu funcionamento em razão da Copa do Mundo. Como o jogo começará às 13h, servidores e funcionários serão dispensados às 11h.

Universidade Estadual do Piauí (UESPI)

Na Universidade Estadual do Piauí (UESPI), o expediente pode ser encerrado às 11h, horário de Brasília.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no