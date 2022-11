Campanha Papai Noel dos Correios é lançada e espera receber 2 mil cartinhas de crianças

O Papai Noel dos Correios chega a sua 33ª edição em 2022. Este ano, a campanha que recebe cartinhas de crianças matriculadas em escolas da rede pública de ensino, foi lançada juntamente com o selo postal comemorativo, que traz como tema a Estrela de Natal.

Na campanha do Papai Noel dos Correios 2022, a estimativa é receber aproximadamente duas mil cartinhas, que podem ser entregues até o dia 09 de dezembro deste ano nas quatro agências de Teresina ou através do Blog dos Correios. Crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade, também podem enviar suas cartinhas.



(Fotos: Isabela Lopes/ODIA)

O superintendente estadual interino dos Correios no Piauí, Mauro Regis Dias, destacou a importância da campanha. Ele pontuou que a campanha já está incorporada à rotina dos profissionais dos Correios, e enfatizou que a pandemia não tirou a empolgação da corporação para a realização dessa ação.



"Faz parte do nosso DNA. O que estamos fazendo aqui é conectando o desejo das crianças com a vontade daqueles que adotam as cartas. Essa campanha só pode ser considerada bem sucedida se houver pessoas que adotem as cartas, e essas pessoas que adotam são a parte mais importante dessa história”, disse.



Mauro Regis Dias, superintendente estadual interino dos Correios no Piauí



A entrega das cartinhas pode ser feita de maneira física, nas agências Central, do Monte Castelo, do Centro Administrativo e na Presidente Kennedy, como online. A adoção das cartas pode ser feita até o dia 19 de dezembro e a entrega dos presentes deve ocorrer até o dia de natal.



“É importante lembrar que as pessoas podem adotar quantas cartas quiser, inclusive instituições e empresas. No site também é possível adotar um número superior a 50 cartas. E se não quiser adotar uma cartinha, mas quiser trazer um presente, pode ser feito também e nós fazemos a distribuição de acordo com as solicitações que eventualmente não foram atendidas”, completou Mauro Regis Dias.



Padre Rubens Rodrigues, da Arquidiocese de Teresina



Os Correios também lançou o selo postal Estrela de Natal. O padre Rubens Rodrigues, da Arquidiocese de Teresina, destacou o significado do símbolo e o que ele representa para este período. “Os Correios trazem em seu selo um elemento natalino de forte expressão e uma mensagem que vai chegar a diversos lugares. Este ano, especificamente, traz a estrela, um elemento de unidade para diversas culturas, povos e religiões. Para a espiritualidade cristã, a estrela guiou os três magos até Jesus, que nasceu em Belém”, disse.



Os alunos da CMEI Tia Anita Morais de Brito, na zona Sul de Teresina, estiveram presentes no lançamento da Campanha e foram entregar pessoalmente as cartinhas ao Papai Noel. A pequena Yasmim Victória de Sousa (06), da Educação Infantil, conta que gosta muito do natal e que ficou muito feliz ao escrever sua cartinha. Lá, ela pede ao bom velhinho uma boneca. “Eu escrevi ‘Querido Papai Noel, queria uma boneca e ficaria muito feliz se me atendesse’. Acho que ele vai me atender”, falou.



Vinícius Félix Andrade (07) é aluno do 1º Ano do Ensino Fundamental I e falou da importância do natal. “Eu gosto de natal, porque é um momento de alegria. Pedi ao Papai Noel uma pista de carrinhos, e a professora que me ajudou”, disse.



