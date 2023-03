Carla Yáscar Belchior toma posse como Defensora Pública Geral do Piauí nesta quinta (30)

A Defensora Pública Carla Yascar Bento Feitosa Belchior será empossada como Defensora Pública Geral do Estado do Piauí para o Biênio 2023/2025 nesta quinta-feira (30). A solenidade será realizada às 10h, no Theatro 4 de Setembro, em Teresina, sendo conduzida no primeiro momento pelo atual defensor público geral do Piauí, Erisvaldo Marques dos Reis, e contará com representantes de movimentos sociais e várias autoridades no âmbito municipal e estadual, entre as quais o governador do Piauí, Rafael Fonteles.



Atual subdefensora pública Geral do Estado, Carla Yáscar Belchior é natural de Brejo Santo(CE) e chegou ao Piauí em dezembro de 1992, aos 11 anos de idade. Ingressou na Defensoria Pública em 16 de maio de 2008. Na Instituição teve uma intensa trajetória nos quadros da Defensoria Regional onde, de 2008 a 2020, atuou em Água Branca, São Gonçalo do Piauí, Demerval Lobão, Luzilândia, Matias Olímpio, Joaquim Pires, Barras, Campo Maior e União. Na Regional também acumulou o trabalho exercido o cargo de coordenadora auxiliar das Defensorias Regionais. Atualmente, é titular da 11ª Defensoria Pública Criminal de Teresina, da qual está afastada para cumprir as funções de subdefensora Pública geral, cargo ocupado nos dois mandatos do atual defensor público geral, Erisvaldo Marques.



Defensora Pública Carla Yascar Bento Feitosa Belchior (Foto: Divulgação/Defensoria Pública do Piauí)



Carla Yáscar Belchior também coordena com êxito os projetos Defensoras Populares e Força-Tarefa Defensorial. O primeiro já capacitou 400 lideranças comunitárias femininas do Piauí e de outros estados da Federação, para que se tornem agentes multiplicadoras de direitos humanos e direitos das mulheres junto às suas comunidades. O segundo, é realizado junto aos presídios, visando dar celeridade aos processos e desafogar o sistema penitenciário do Piauí.



A nova gestora da Defensoria destaca que recebe o cargo com respeito e responsabilidade. “Recebemos a missão de estar à frente da Defensoria Pública do Estado do Piauí no Biênio 2023/2025 com muita responsabilidade. Conhecemos as realidades plurais de todas as áreas de atuação da Instituição assim como das comarcas onde temos titularidade em todo o Estado, incluindo a Capital. Nosso firme propósito é trabalhar por uma Defensoria cada vez mais forte e humana, livre de discriminação de gênero, antirracista, com membros da carreira e servidoras(es) valorizadas(os) e bem acolhidas(os), sendo principalmente o espaço de defesa de direitos pronto a acolher todas as pessoas em situação de vulnerabilidade que nos procuram. Estamos cientes que devemos buscar cada vez mais a valorização e fortalecimento da Defensoria, um orçamento compatível com o crescimento e a necessidade de expansão das nossas ações e atendimentos, que nos garanta alcançar a máxima eficiência no uso de recursos e tecnologias que proporcionem melhores condições de trabalho e se revertam em um atendimento cada vez mais qualificado ao nosso público assistido”, afirma Carla Yáscar Belchior.



O atual defensor público geral, Erisvaldo Marques afirma estar ciente que a Defensoria seguirá sua trajetória de crescimento. “Temos a convicção que estamos deixando uma Instituição pronta para ter na próxima Gestão a melhor até agora realizada, frente a todos os avanços alcançados. A atual Subdefensora-Geral Carla Yáscar, Belchior participou conosco nesta caminhada, contribuindo para essas conquistas e está portanto credenciada para realizar uma gestão de excelência na Instituição. Desejamos todo o sucesso à nova Defensora Pública geral do Estado do Piauí”.



