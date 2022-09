Censo 2022: Recenseadores vão manter visitas aos domicílios no domingo (2) de Eleições

Os agentes do Censo 2022 vão manter o trabalho de colhimento dos dados da população neste domingo (2) de Eleições. De acordo com o IBGE no Piauí, as visitas serão mantidas para agilizar o levantamento dos dados dos piauienses, sobretudo aqueles que não foram encontrados em casa durante a semana, para responder o questionário.

(Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)



Segundo o último balanço divulgado pela coordenação do Censo no Piauí, aqui no Estado mais de 1,3 milhão de pessoas já responderam ao questionário do IBGE, ou seja, cerca de 45% da população já participou do recenseamento no Piauí. 445.057 mil domicílios já foram visitados. A expectativa é de que até o fim de setembro nesta sexta-feira (30), o Censo ultrapasse o número de 50% das residências do Estado visitadas.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

O que faz um recenseador?

As atribuições da função de Recenseador são: cumprir as orientações recebidas por meio do serviço de mensagens no seu dispositivo móvel de coleta; apresentar-se ao informante com o uniforme e o crachá de identificação fornecido pelo IBGE e o documento de identidade citado no crachá; assumir a responsabilidade pela segurança e uso adequado do equipamento eletrônico e acessórios fornecidos pelo IBGE para execução de seu trabalho; coletar, presencialmente e/ou por telefone, as informações do Censo Demográfico 2022 em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído no âmbito da sua Área de Trabalho, registrando-as no dispositivo móvel de coleta, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo para comparecer ao Posto de Coleta, dentre outros.

