Censo do IBGE: pela primeira vez, população com autismo será mapeada no Piauí

Pela primeira vez, o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) irá mapear a população com autismo no Piauí. A pergunta "Você já foi diagnosticado com autismo por algum profissional de saúde?" será uma das indagações feitas pelos recenseadores no questionário do tipo amostral aplicado à população neste ano.

Conforme a coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Pessoas com Deficiência do IBGE, Juliana Queiroz, a informação sobre o diagnóstico de autismo é de extrema relevância para a população brasileira. “Esse dado poderá começar a esclarecer sobre os problemas enfrentados pelas pessoas com autismo, garantindo sua visibilidade e permitindo a criação de políticas públicas mais eficientes, direcionadas a partir dos dados concretos, fatores fundamentais para a garantia de direitos”, salienta.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

Além da questão sobre autismo, a versão ampliada do questionário investigará outros pontos específicos. Entram no formulário amostral indagações sobre migração, fecundidade, religião, pessoas com deficiência, composição do núcleo familiar e deslocamento para o trabalho. Os dados essenciais que estarão presentes nos dois tipos de questionário são: características dos domicílios, identificação étnico-racial, registro civil, mortalidade e educação.

Os recenseadores do IBGE começam a bater de porta em porta no dia 1º de agosto, em todos os municípios do país. No Piauí, mais de 3 mil pessoas farão parte da força de trabalho diretamente envolvida com a operação censitária. Cerca de 900 mil domicílios serão visitados em todo o estado.

O que é o questionário amostral?

Desde 1960, o IBGE utiliza dois modelos de questionários nos censos demográficos: o básico e o amostral. Enquanto o básico é aplicado em todos os domicílios do país, o amostral é respondido por apenas uma parcela dos lares, que são selecionados aleatoriamente pelo sistema da pesquisa. Em 2022, cerca de 11% das residências brasileiras farão parte da amostra.



O questionário básico tem 26 perguntas e investiga as características essenciais dos domicílios e dos moradores. Já o formulário da amostra possui 77 itens: além dos mesmos quesitos do questionário básico, há perguntas mais detalhadas e são abordados temas específicos, como o autismo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do IBGE.