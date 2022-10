Censo no Piauí: IBGE já mapeou 640 condomínios considerados de difícil acesso

Além da população que reside em casas, o Censo Demográfico do IBGE tem contemplado também aquelas pessoas que vivem em apartamentos localizados em prédios e condomínios com acesso restrito por questões de segurança. Dados divulgados nesta sexta-feira (14) apontam que os recenseadores do Piauí já mapearam 640 condomínios considerados de difícil acesso que possuem entrada e saída controlada por portarias.



Pelo menos 88% deles estão localizados em Teresina. Quem explica é o coordenador técnico do Censo no Piauí, Pedro Andrade. “Por suas características privativas e de restrições, especialmente por questões de segurança, acrescido ainda da ausência dos moradores na maior parte do dia, o IBGE encontra dificuldades para a coleta do Censo Demográfico nesses ambientes”, diz.

Conforme aponta o IBGE, a maioria dos condomínios do Piauí está localizada dentro de setores censitários, que são as unidades de divisão territorial que o Instituto utiliza e que incluem outros tipos de moradia situadas ao redor. Dos setores censitários com condomínios de difícil acesso do Estado, cerca de 35% já tiveram a coleta de dados finalizada, aproximadamente 45% estão com a coleta em andamento e cerca de 20% ainda não tiveram sua coleta censitária iniciada.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Para garantir acesso dos agentes recenseadores, o IBGE precisou firmar parcerias com síndicos de prédios e condomínios do Piauí. Segundo Pedro Andrade, eles são figuras fundamentais para a operação censitária porque têm a responsabilidade de abrir estes locais para as equipes do Instituto fazerem seu trabalho e dar um resultado mais fiel à pesquisa.

O assessor da Coordenação Operacional dos Censos do IBGE, David Montero, ressalta a importância de permitir o acesso dos recenseadores aos apartamentos. “Ao facilitar o trabalho dos agentes do IBGE dentro dos condomínios, o país poderá ser devidamente retratado para que vacinas, creches, escolas, transportes e outros serviços sejam dimensionados para o devido atendimento a todos. Já fechamos várias parcerias com administradoras de condomínio nas principais capitais brasileiras e precisamos que quem vive nestes locais estejam engajados neste projeto”, finaliza.

É importante lembrar que a entrevista com o recenseador do IBGE dura somente cerca de cinco minutos e basta que um morador responda por todo o domicílio. Os dados pessoais tratados pelo instituto estão em total consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O morador pode também verificar a identidade do recenseador. Eles trabalham uniformizados com boné e coletes azuis com a logomarca do IBGE. No colete há também o crachá de identificação contendo a foto e os números de matrícula e identidade dos entrevistados. Os moradores podem checar a identidade de todos os entrevistadores através do site http://respondendo.ibge.gov.br/ ou do telefone 0800 721 8181, que funciona das 8h ás 18h todos os dias.

Com informações do IBGE