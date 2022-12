Chuvas: 127 cidades piauienses estão sob alerta para risco de temporais nesta segunda (26)

Teresina amanheceu com o céu nublado nesta segunda-feira (26) e o tempo deve permanecer assim durante o resto do dia. Nas próximas horas, há previsão de chuvas intensas com raios, trovões e ventos fortes. A informação consta em alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vale para a capital e mais 126 cidades piauienses.



Conforme o aviso, o Piauí deve ter chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos de 40 a 60 Km/h, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.



Foto: Jailson Soares/O Dia

O alerta de risco de temporal vale para as regiões Sudeste, Centro-Norte, Norte e Sudoeste piauienses.

O Inmet orienta para que, em casos de emergência, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil sejam contatados pelos números 193 e 199, respectivamente. Por precaução, aparelhos eletrônicos devem ser desligados das tomadas e as pessoas devem evitar estacionar seus veículos ou se abrigar debaixo de árvores, próximo a torres de transmissão e placas de propagandas.

Março foi o mês mis chuvoso de 2022

Em 2022, Teresina teve uma das melhores temporadas de chuva se comparado aos anos anteriores. De acordo com o Inmet, março foi o mês maus chuvoso do ano, com um volume total acumulado de 483,2 milímetros e média de 26 dias com chuva. Em compensação, no mês de agosto, Teresina teve somente 0,6 milímetros de volume de chuva acumulados sendo este o mês mais seco do ano.

