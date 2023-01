Cinco novos defensores públicos são nomeados no Piauí; VEJA OS NOMES

Um total de cinco novos defensores públicos foi nomeado para a Defensoria Pública do Piauí (DPE). As portarias assinadas pelo defensor público geral do Piauí, Erisvaldo Marques dos Reis, foram publicadas no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira, 13 de janeiro.

De acordo com a Defensoria, os novos servidores foram aprovados em concurso realizado para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de defensor público substituto da Defensoria Pública do Estado de Piauí.

Foto: Arquivo / O Dia

“Essa é uma importante conquista da Defensoria Pública do Piauí. Mais uma meta cumprida visando ao fortalecimento da nossa instituição, prevista no plano estratégico de 2021/2025”, afirma o defensor público geral, Erisvaldo Marques.

Veja os nomes

Leonardo Nascimento Bandeira

Ana Clara Ribeiro de Sousa Castro

Thais de Oliveira

Camila Ribeiro Bernardo

Daniel Bezerra Lira

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da assessoria