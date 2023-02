Cinco piauienses morrem soterrados no interior de São Paulo

Ao menos cinco piauienses morreram soterrados nos deslizamentos de terra que atingiram o município de São Sebastião, no litoral do estado de São Paulo, após uma tempestade na região no último domingo. Entre os piauienses mortos, está uma mulher de 26 anos que estava grávida de três meses.

O Portal O Dia apurou que as vítimas foram identificadas como Adriel de Sousa Costa (pai), Maria dos Santos Gomes da Conceição (mãe) e Adrian José da Conceição Costa, 11 anos (filho). A família é natural do município de São Pedro do Piauí. Outro filho do casal, Alife Miguel da Conceição Costa, 2 anos, foi encontrado com vida pelas equipes de resgate.

Um casal de primos piauienses que se encontravam em locais diferentes no momento dos deslizamentos também morreu na tragédia. Eles são Ariosvaldo Paes Landim, 46 anos, e Beatriz Farias Macedo, 26 anos, que estava grávida. Eles são naturais do município de São Braz, no interior do Piauí. As mortes foram confirmadas pela prefeitura da cidade.

Não é está descartada a confirmação de mortes de mais piauienses, já que as famílias no estado não conseguiram contato com alguns dos familiares em São Sebastião. O Governo do Estado de São Paulo confirmou que 40 pessoas já foram encontradas mortas e as equipes da Defesa Civil buscam outras 40 pessoas que foram dadas como desaparecidas na tragédia.

A TRAGÉDIA

A região Norte de São Paulo sofreu um forte tempestade no último domingo (19). O volume de chuva que era aguardado para dois meses caiu em apenas um dia e provou deslizamento de terra na região serrana. A Prefeitura de São Sebastião que mais de 50 casas foram atingidas, o que provou as mortes.

