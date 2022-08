COE recomenda a retirada de máscaras em ambientes fechados no Piauí

Após reunião na noite desta segunda-feira (22), o Comitê de Operações Emergenciais do Piauí (COE) deliberou sobre a retirada de máscaras em ambientes fechados. O documento com a proposta será encaminhado à governadora Regina Sousa, para elaboração do decreto.



Leia também: Covid: Teresina começa a vacinar hoje (23) crianças menores de 5 anos

Para a tomada de decisão o Comitê considerou os últimos dados do Boletim Epidemiológico Covid-19, da 33ª semana (14 a 20 de agosto), que apresentou uma queda de 50% nos óbitos e 44 % nos casos da doença, em comparação a 32ª semana. Os números de internações também apresentaram uma queda, junto com a taxa de transmissibilidade, que saiu de 0,90 para 0,73.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Nos embasamos nos últimos dados de internação e taxa de transmissão para enviar este documento à governadora. Assim que o decreto estiver pronto, estaremos liberando o uso de máscaras em ambientes fechados”, disse o secretário de Estado da Saúde, Néris Júnior.



De acordo com o COE, a obrigatoriedade das máscaras será mantida em ambientes de saúde, transportes coletivos e a orientação para que idosos e imunossuprimidos possam manter a utilização.



“Pedimos à nossa população que mantenha as medidas de higienização, pois elas previnem não só contra a Covid-19, mas também para outras doenças. Além de manter atualizada sua carteira de vacina, com todas as doses necessárias para completar o esquema vacinal”, lembra o gestor.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no