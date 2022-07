Colisão entre motocicleta e bicicleta deixa uma pessoa morta em Lagoinha do Piauí

Um homem identificado como Antônio Marques Leal, 45 anos, morreu após um grave acidente ocorrido na noite deste domingo (17) na BR-343, altura do município de Lagoinha do Piauí. O caso aconteceu por volta das 23 horas na altura do quilômetro 437 da rodovia.



Leia também: Acidente entre dois veículos deixa uma vítima fatal em Lagoinha do Piauí



Foto ilustrativa: ODia

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI), Antônio trafegava na motocicleta quando colidiu transversalmente com a bicicleta. Após a colisão, a vítima perdeu o controle de seu veículo, caiu e não resistiu aos ferimentos morrendo ainda no local. Quando a PRF chegou ao local, encontrou apenas a vítima fatal. O ciclista não permaneceu para o socorro e ainda não foi localizado.

A polícia não soube informar o que teria causado o acidente já que não foi possível fazer teste de alcoolemia no ciclista e a o motociclista veio a óbito. O Instituto Médico Legal (IML), a perícia criminal e a Polícia Militar também estiveram no local para colher as primeiras informações e fazer a remoção do corpo de Antônio Marques.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no