Com 102 áreas de risco, Piauí terá protocolo de monitoramento de desastres naturais

Em agenda neste final de semana, o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT) se reuniu com a equipe de secretariado para discutir a implantação de um protocolo de monitoramento de desastres naturais a ser implantado aqui no Estado. Em todo o Piauí há pelo menos 102 áreas de risco de desastres naturais, segundo mapeamento do Serviço Geológico Nacional e do Cemaden, o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais. Só em Teresina, cinco bairros têm áreas com risco de deslizamento de terra.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

Neste sábado (04), a secretário de Defesa Civil Estadual, Norma Suely, esteve reunida com o governador Rafael Fonteles no Palácio de Karnak para tratar sobre o assunto. O secretário de Planejamento, Washington Bonfim, também esteve presente no encontro. Por meio de suas redes sociais, o chefe do Executivo Piauiense anunciou a criação de um protocolo específico em parceria com outros órgãos que atuam na defesa social.



Reunião aconteceu neste sábado (04) no Palácio de Karnak - Foto: Reprodução/Twitter

“Temos duas metas principais: criar um protocolo para prevenção eficaz e para darmos respostas mais rápidas à população que, por ventura, possa ser atingida por eventos extraordinários como chuvas, inundações ou a seca. Para isso, determinei o monitoramento das áreas de maior risco para evitar que tragédias aconteçam”, explicou o governador.

O segundo ponto do protocolo é justamente zerar o uso permanente do carro-pipa com ações e cobras de abastecimento de água nas áreas mais afetadas pela seca no Piauí.

Em todo o Estado, há 19 cidades na lista de municípios brasileiros com reconhecimento federal de situação de emergência devido justamente a desastres naturais. Elas estão aptas a solicitar do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) para atendimento à população afetada, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura pública danificada.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Integram essa lista as cidades piauienses de: Acauã, Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Coronel José Dias, Curral Novo do Piauí, Dirceu Arcoverde, Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, Itainópolis, Jacobina do Piauí, Jaicós, Padre Marcos, Paulistana, Santana do Piauí, São Francisco de Assis do Piauí, São Lourenço do Piauí, Simões, Vera Mendes, Vila Nova do Piauí e Patos do Piauí.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no