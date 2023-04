Com 624 mil beneficiários, Piauí tem o 3º maior valor médio do Bolsa Família do Nordeste

O Piauí terá 624.565 pessoas contempladas com o programa Bolsa Família em abril. O benefício médio a ser pago no estado, de R$ 663,40, é o terceiro maior no Nordeste, superado apenas pelo Maranhão (R$ 679,55) e por Alagoas (R$ 671,68). O valor a ser recebido por cada beneficiário depende da renda mensal e composição familiar, isto é, se há crianças, adolescentes ou mulheres grávidas.

Neste mês também ocorrem os pagamentos do Benefício Primeira Infância, que assegura um adicional de R$ 150 a cada criança de zero a seis anos na composição familiar. No Piauí, 223.634 crianças serão contempladas.

(Foto: Reprodução/Fundo de Desenvolvimento Rural)

De acordo com o Governo Federal, a capital do Estado, Teresina, conta com o maior número de contemplados, com 104.727 famílias. Na sequência, aparecem Parnaíba (17.526), Picos (16.167) e Barras (15.562).

Além do Bolsa Família, um total de 237.735 famílias piauienses receberão o Auxílio Gás. O benefício é pago a cada dois meses, levando-se em conta a média do preço nacional de referência do botijão de 13kg do gás de cozinha. Em todo o país, o valor a ser repassado pelo Auxílio Gás é de R$ 110 por família.

O calendário de repasses de ambos os auxílios é o mesmo. Os pagamentos foram iniciados nesta sexta-feira (14/4) e seguem até o próximo dia 28.

Benefícios

Segundo dados do Governo Federal, mais de R$ 403,12 milhões em recursos serão transferidos ao Piauí ainda este mês para o Bolsa Família. Já em relação ao Benefício Primeira Infância, houve investimento de mais de R$ 33,54 milhões. Para o Auxílio Gás, por sua vez, serão transferidos R$ 26,15 milhões ao Estado.

Governo Federal

