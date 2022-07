Com aumento de internações por covid, Saúde amplia leitos de UTI no Piauí

Devido ao aumento no número de internações em decorrência de complicações da covid-19, a Secretaria Estadual de Saúde do Piauí (Sesapi) decidiu ampliar a quantidade de leitos de UTI para tratamento da doença em toda a rede pública hospitalar do estado. A Sesapi vai reabrir mais de 41 unidades de terapia intensiva para reforçar o atendimento. A decisão foi tomada nesta manhã (07) após reunião do secretário Neri Júnior com o superintendente da Rede de Alta e Média Complexidade, Alderico Tavares.



Desses 41 leitos de UTI reabertos, 14 são em Teresina: 10 no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella com possibilidade de ampliação para mais 10, dois no Hospital Infantil Lucídio Portella, um na Maternidade Dona Evangelina Rosa e um no Hospital da Polícia Militar.

No interior, foram reabertos 10 leitos de UTI covid no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano; 10 no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, em Parnaíba; cinco no Hospital Chagas Rodrigues, em Piripiri e em Bom Jesus no Hospital Regional Manoel de Sousa Neto; e um leito de UTI em São Raimundo Nonato, no Hospital Senador Cândido Ferraz.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Não é de hoje que a Sesapi vem demonstrando preocupação com os números crescentes da covid no Piauí, tanto com a taxa de positividade da doença quanto com o número de internações que vem subindo dia a após dia nas últimas semanas. As autoridades em saúde vêm fazendo um apelo para que quem não completou seu esquema vacinal busque tomar as doses de reforços das vacinas contra o coronavírus para evitar que a pandemia volte a sair de controle.

“A Sesapi tem se preocupado com o quantitativo de pacientes necessitados de internação, então estamos disponibilizando para a população esses 41 leitos de UTI caso haja necessidade de internação em nossa rede estadual. Esses leitos estão disponíveis em Teresina e também em Bom Jesus, Floriano, São Raimundo Nonato, Piripiri e Parnaíba. Fazemos constantemente uma avaliação e estamos a todo pedindo para que você se proteja. Então busque os postos de saúde e tome sua vacina, tome sua dose de reforço e atualize seu cartão de vacina”, pede o secretário Neri Júnior.



Foto: Arquivo O Dia

Simepi pede ampliação da rede de testagem

Outra entidade que tem mostrado preocupação com os rumos que a pandemia vem tomando nas últimas semanas no Piauí é o Sindicato Estadual dos Médicos (Simepi). Na última segunda-feira (04), a entidade se reuniu com a diretoria de Atenção Básica da Fundação Municipal de Saúde para solicitar a reabertura dos Centros de Testagem de covid-19 tendo em vista o aumento dos casos na capital.

O objetivo desta reabertura é não sobrecarregar as Unidades Básicas de Saúde, que já atendem às demandas da comunidade fora os atendimentos relacionados à pandemia. Vale lembrar que no momento, as UBS de Teresina estão com suas salas de vacinação abertas para a campanha de imunização contra a gripe para o público em geral.

