Com duas mortes por covid em 24h, média móvel de mortes fica em alta no Piauí

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), divulgados na noite deste sábado (18), o Piauí registrou duas mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas. O estado estava a três dias sem registrar óbitos pela doença. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias voltou a ficar em alta.

As vítimas fatais são um homem do município de Dirceu Arcoverde, de 85 anos, e uma mulher de Teresina, de 73 anos. Os números apontam que o estado está seguindo a tendência do resto do país, já que a média móvel de mortes no Brasil está em alta há nove dias. Neste sábado, o Brasil registrou 94 mortes por covid-19.

Foto: Pedro Guerreiro/Fotos Públicas



Em relação ao número de casos, de acordo com a Sesapi, apenas uma pessoa testou positivo para a doença nas últimas 24 horas. O caso confirmado é de uma mulher de Floriano, de 43 anos. Apesar disso, a média móvel de casos também está em ascensão no Piauí, com aumento de mais de 700% no número de positivados em relação aos últimos 14 dias.

No estado, os casos confirmados somam 368.379 em todos os municípios piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam 7.751 casos e foram registrados em 224 municípios.

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, 55 estão ocupados, sendo 28 leitos clínicos, 19 UTI’s e 08 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 26.381 até o dia 18 de junho de 2022.

A Sesapi estima que 360.573 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para morte.