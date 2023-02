Com estruturas mofadas e profissionais não capacitados, Conselho suspende UBSs no Piauí

Após fiscalizações realizadas pelo Conselho Regional de Odontologia do Piauí (CRO-PI) em municípios do sul do Estado entre os dias 13 e 17 de fevereiro, três Unidades Básicas de Saúde (UBS) tiveram suas atividades suspensas após a constatação de irregularidades. Ao todo, foram 29 UBS e um Centro de Especialidades Odontológicas vistoriadas. As três unidades suspensas estão localizadas nos municípios de Corrente, Cristalândia e Monte Alegre.

Entre as irregularidades encontradas destacam-se a deterioração dos consultórios, com mofo, ferrugem; além de auxiliares de saúde bucal (ASB) sem qualificação para a função, assim como ASB com qualificação, mas sem inscrição junto ao CRO.

Em Corrente e Monte Alegre, foram identificadas pessoas trabalhando em UBSs sem a necessária capacitação profissional e/ou sem a devida inscrição no conselho. Cabe ressaltar que tal contexto caracteriza exercício ilegal da profissão. Para o CRO-PI, a conivência dos gestores públicos com a situação é um fato gravíssimo e requer a devida apuração dos órgãos externos de fiscalização.



Em todo o Piauí, fiscalizações como essa irão continuar ocorrendo a fim de fiscalizar se as adequações anteriormente solicitadas pelo Conselho Regional de Odontologia do Piauí sejam cumpridas.



Com informações do CRO-PI