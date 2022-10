Com forte seca, Defesa Civil Nacional reconhece emergência em mais duas cidades do Piauí

A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em mais duas cidades do Piauí. Os municípios de Coronel José Dias, na região de São Raimundo Nonato, e Jacobina do Piauí, próximo a Paulistana, entraram em estado emergencial devido a seca que afeta as duas regiões.



As portarias com os reconhecimentos federais foram publicada no Diário Oficial da União (DOU) da última semana.

Além das cidades do Piauí, mais sete municípios enfrentam graves situações, seis enfrentam um período de estiagem. São elas: Ibiassucê, na Bahia; Itaporanga, na Paraíba; Pombos e Riacho das Almas, em Pernambuco; Ipueira, no Rio Grande do Norte; e Marataízes, no Espírito Santo. Por fim, Tangará, em Santa Catarina, foi atingida por enxurradas.

