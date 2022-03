Com investimento de R$ 50 milhões, Governo reinaugura Centro de Convenções de Teresina

O Governo do Estado reinaugurou na noite do último sábado (12) o Centro de Convenções de Teresina. A obra, orçada em R$ 50 milhões,demorou 13 anos para ser concluída e traz de volta ao cenário cultural um dos maiores espaços para shows e eventos da capital. O governador Wellington Dias e várias autoridades do estado descerraram a placa de reinauguração do espaço, o evento contou também com o show do cantor Pernambucano, Geraldo Azevedo.



O espaço revitalizado contará a partir de agora com aadministração de uma parceria Público-Privada (PPP), a empresa DMDL Montagens de Stands, que também administra espaços em outros estados, será a gestora do Centro de Convenções. A empresa ficou responsável pela finalização das obras e pela administração do espaço que deverá receber feiras e eventos de todos os portes.

O Governador Wellington Dias ressaltou o momento histórico para a economia e a cultura de Teresina e valorizou a geração de empregos através da parceria. “Ficamos muito felizes de entregar esse espaço, tentamos muito, através do trabalho da Suparc com a Sefaz e toda a equipe conseguimos. São R$ 50 milhões investidos neste novo centro de convenções vai fazer uma interação com o turismo, com o emprego, com os serviços, dando infraestrutura para grandes eventos nacionais e regionais, gerando emprego, renda e fortalecendo a nossa economia” afirmou Wellington Dias.

O Centro de Convenções de Teresina foi inaugurado em 1976, sob responsabilidade e gestão do Governo do Estado. O local já sediou os principais eventos do Piauí e, por meio da PPP, irá voltar a receber eventos de todos os portes. A obra do Centro de Convenções possibilitou a estruturação de um auditório para 1.200 pessoas, um bloco para área administrativa com salas para eventos pequenos e médios, banheiros adaptados, um restaurante, um estacionamento com mais de 300 vagas, lanchonete, além das áreas externas.

FOTO: Ascom Rafael Fonteles

30 eventos já agendados

O novo diretor de operações do Centro de Convenções, João Neto, destacou que mais de 30 eventos já estão agendados para o espaço e valorizou o salto tecnológico do espaço. “Temos uma agenda com mais de 30 eventos agendados antes mesmo do espaço abrir. Temos um espaço com auditório, teatro e centro de convenções completamente integrado e climatizado, com acústica de ponta e tecnologia de primeiro mundo”, disse o novo gestor.

Dois eventos importantes agendados para o próximo mês já foram confirmados, no dia 09 de Abril a cantora Alcione fará um show no pavilhão Delta do Centro de Convenções, já entre os dias 27 e 29 de Abril a Exposição Nordeste do Piauí (Exponor), uma feira de fornecedores de supermercados que será realizada pela Associação Piauiense dos Supermercados (Apisu).

