Com mais de 500 casos de HIV registrados em 2022, Sesapi faz campanha de prevenção à ISTs

No ano de 2022, o Piauí registrou 533 novos casos de HIV. Diante desse cenário e com a chegada do carnaval, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) deu início à Campanha de Prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), que tem como objetivo disseminar informações acerca dessas doenças.

De acordo com o Ministério da Saúde, as infecções sexualmente transmissíveis são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. Elas são transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. Por isso, uma das ações da campanha promovida pela Sesapi é a distribuição de preservativos.



Para a coordenadora da campanha, Karinna Amorim, ações de prevenção das ISTs devem ser algo presente na rotina de todas as pessoas, no entanto, o carnaval se mostra como um período oportuno para a intensificação do trabalho de prevenção e conscientização da população.

“A orientação principal é a disponibilização para a população dos meios de prevenção como os preservativos ou a profilaxia após o relacionamento sem proteção, além dos serviços de testagem, acompanhamento e a difusão de informação e orientações. É essencial garantir que todos tenham acesso aos serviços em todas as etapas e assim tenham a garantia dos serviços adequados e de qualidade”, explica à coordenadora.

Segundo dados da Sesapi, entre 2018 e 2022, o Piauí registrou 3.812 casos de HIV. A faixa etária com a maior proporção de casos da doença é a de 35 a 49 anos de idade, com 32,5% dos casos. No mesmo período, o sexo masculino foi o mais acometido pela infecção com um percentual de 74% dos casos.

Teresina, Floriano, Picos, Piripiri e Campo Maior são os cinco municípios piauienses com maior número de notificações de casos de Aids. Dessa forma, se faz importante que cada vez mais informações a respeito cheguem à população piauiense.

