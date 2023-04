Concurso Bombeiros Piauí: Secretaria de Segurança lança edital com 400 vagas, veja

O Secretário Estadual de Segurança Pública, Chico Lucas, anunciou um pacote de medidas para o Corpo de Bombeiros Militar do Piauí , na manhã desta quarta-feira (05), durante solenidade na sede da instituição. Confira aqui o edital do concurso



Dentre os anúncios o gestor lançou o edital para o concurso para 400 novos soldados, sendo 200 vagas para nomeação imediata e 200 destinadas para cadastro reserva. “Essa é a maior seleção e o maior concurso da história do Corpo de Bombeiros. Vamos dobrar o número do contingente da corporação e esperamos que no dia 19 de outubro, Dia do Piauí, nós já estejamos convocando os aprovados para o curso de formação”, explicou Chico Lucas. Ainda durante a solenidade, o secretário antecipou que após o concurso será realizada a reformulação dos quadros de oficiais.

Segundo o reitor da Universidade Estadual do Piauí, Evandro Alberto, a Nucepe (Núcleo de Concursos e Promoções de Eventos) banca examinadora do certame, abrirá as inscrições do certame no próximo dia 14 de abril e seguem até o dia 04 de maio. “Hoje estamos lançando o edital, logo será publicado no site, mas já antecipamos que as inscrições iniciam no próximo dia 14 e o nosso planejamento é que o certame seja finalizado no dia 18 de outubro”, informou o reitor.

As medidas estão dentro do plano de estruturação da Segurança Pública assumidas pelo governador Rafael Fonteles. Entre as reivindicações solicitadas pelo comando dos Bombeiros estão a necessidade de interiorização da instituição para todos os territórios piauienses, reforço no contingente, mais investimentos para as estruturas físicas e aquisição de novos equipamentos.

“Hoje estamos iniciando a primeira etapa de uma série de medidas e investimentos que faremos na corporação. Estão sendo entregues desencarceradores, máscaras respiradoras, motos aquáticas e autorização para contratação dos seis viaturas utilizadas para o combate a incêndio e salvamento de diversos tipos. Esses ABTS ( Auto Bomba Tanque e Socorro) serão encaminhadas para os municípios que receberão novas sedes dos Bombeiros”, anunciou o secretário Chico Lucas.

Dia histórico

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel José Rêgo, comemorou o anúncio do concurso público e destacou a importância dos novos membros da corporação. “Hoje é um dia muito feliz e um marco histórico para o Corpo de Bombeiros, além da entrega dos equipamentos que são de extrema importância para nosso trabalho diário, foi lançado o nosso edital. A partir deste concurso, os Bombeiros do Piauí estarão para rol dos melhores do país”, finalizou.

Comitê para formulação de investimentos

Outra solicitação apresentada pelos Bombeiros e anunciada pelo secretário, é a autorização da instituição de um comitê para a reformulação do fundo de investimentos. “Apresentaremos para Assembleia Legislativa do Piauí a criação de comitê para que todas as decisões referentes a restruturação e investimentos do fundo sejam tomadas de forma colegiada”, explicou Chico Lucas. Ainda de acordo com o gestor, este comitê deverá ser formado pelo comandante-geral, coronel Rêgo, oficiais do Corpo de Bombeiros e membros da Secretária de Segurança.

