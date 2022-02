Concurso da PM: candidatos pedem ampliação da lista de convocados para 2ª fase

Candidatos do concurso da Polícia Militar entregaram, nesta sexta-feira (18), um ofício ao Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (NUCEPE) da Universidade Estadual do Piauí e à Secretaria Estadual de Administração e Previdência do Piauí (SeadPrev) solicitando a convocação dos aptos à correção da redação para a próxima etapa do certame, quando serão realizados os exame de saúde.



Segundo o edital, serão convocados para a segunda etapa somente os candidatos aptos para correção da prova escrita dissertativa e que obtiveram nota superior a 12 na correção. As regras do concurso determinam ainda que só passariam para a correção da prova escrita dissertativa aqueles candidatos até a posição 1.170 (masculino) e 130 (feminino). Todos os demais candidatos que não atenderem a esses requisitos são considerados eliminados do certame.

De acordo com Ícaro Rangel, um dos candidatos do concurso, o pedido se fundamenta na quantidade de vagas disponíveis no certame. Os concorrentes defendem que, finalizadas todas as etapas, a quantidade de aprovados pode não ser suficiente para preencher todas as 1 mil vagas disponíveis no edital, pois, no decorrer do concurso existirão possíveis desistências e eliminações.

“Sabemos que, no decorrer das demais fases do concurso, muitas pessoas são reprovadas. Ou seja, o número de candidatos irá diminuir para entrar no curso de formação. No Teste de Aptidão Física, cerca de 30% a 40% dos candidatos são reprovados. Fora o exame médico e psicológico. Quando chegar ao curso de formação, pode haver 300 vagas ociosas”, destaca.

A próxima etapa do concurso está prevista para acontecer entre os dias 28 de março e 14 de abril de 2022. Ao todo, são oferecidas 1 mil vagas para soldados e 40 para oficiais, com salário de R$ 3.470,66 para o cargo de soldado e de R$ 5.367,12 para aspirante a oficial.

A reportagem do O DIA procurou o Nucepe e a SEADPREV, mas até o momento os órgãos não se manifestaram sobre a solicitação dos candidatos. O ODIA reitera que o espaço continua aberto para quaisquer posicionamentos sobre o caso.

