Concurso da PM: Nucepe divulga resultado da prova objetiva; confira

O Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe) divulgou, nesta quarta-feira (09), o resultado final da prova escrita objetiva e a lista de classificados para correção da prova escrita dissertativa do concurso da Polícia Militar do Piauí. A prova foi aplicada no dia 30 de janeiro deste ano.

Ao todo, são oferecidas 1 mil vagas para soldados e 40 para oficiais, com salário de R$ 3.470,66 para o cargo de soldado e de R$ 5.367,12 para aspirante a oficial. Confira o resultado da prova clicando aqui.



A próxima etapa do concurso é o exame de saúde, que acontece entre os dias 28 de março e 14 de abril de 2022. Confira abaixo o cronograma:

Realização da prova: 30 de janeiro

Exame de saúde: de 28 de março a 14 de abril de 2022

Exame de aptidão física: de 16 de maio a 1º de junho de 2022

Avaliação psicológica: 3 de julho de 2022

Investigação social: de 11 a 13 de agosto de 2022.

