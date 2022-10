Concurso da PM: Regina Sousa confirma convocação de aprovados para curso de formação

A espera pela convocação dos aprovados no concurso da Polícia Militar deve chegar ao fim nos próximos dias. Isso porque a governadora Regina Sousa confirmou nesta segunda-feira (17) que já assinou o decreto convocando os mais de mil aprovados para iniciarem o curso de formação da corporação.



Segundo Regina Sousa, o documento foi assinado por ela na última sexta-feira (14) e deve ser publicado ainda hoje para sair no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (18). A fala foi dada durante a entrega de kits para 20 associações do Projeto de Estruturação das Entidades de Atendimento às Pessoas com Deficiência do Piauí, que aconteceu na SEID (Secretaria Estadual para Inclusão da Pessoa com Deficiência).

“Já assinei na sexta o decreto exatamente convocando aqueles que já estão prontos para ir para o curso de formação. Porque tem ainda um outro grupo que vai fazer as etapas de exames físicos, psicológicos e investigação social. Mas tem um grupo de 1.100, creio eu, que está pronto para ir para a formação. Se não for publicado hoje, deve ser daqui para amanhã”, disse a governadora.



O início do curso de formação dos aprovados no concurso da PMPI estava sob imbróglio judicial após aprovação de lei que autorizava a formação de cadastro reserva com aqueles que ficaram classificados no resultado final. É que para esse cadastro reserva ser criado, o certame, que já teve seu resultado homologado, teria que ser reaberto para realização de etapas anteriores como investigação social e exames físicos e psicológicos.

Conforme explicou o comandante-geral da PMPI, coronel Scheiwann Lopes, o caso foi encaminhado para análise pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que deveria dar o parecer favorável ou não ao início do curso de formação. Esse parecer foi encaminhado para a Polícia Militar no começo da semana.

Inicialmente, o concurso da Polícia Militar do Piauí previa preenchimento de apenas 650 vagas. No entanto, esse número foi ampliado para mil vagas com formação de um cadastro reserva.

