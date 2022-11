Concurso do TJ-PI: Resultado final é divulgado; confira lista de aprovados

O Tribunal de Justiça do Piauí divulgou o resultado final do concurso para preenchimento de vagas do TJPI. Para acessar o resultado, clique aqui. A divulgação do resultado acontece após recursos das provas objetivas. O cargo mais concorrido desse certame foi o de Analista Administrativo, com 2.028,86 candidatos concorrendo a uma vaga.

(Foto: Jailson Soares / O DIA)



Para este cargo, o concurso prevê 11 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Em segundo lugar como cargo mais concorrido, está Oficial de Justiça e Avaliador, na área judiciária, que tem 12 vagas imediatas mais cadastro reserva. Na ampla concorrência, 1.066 candidatos concorreram a uma vaga.

A ampla concorrência corresponde a oito, das 12 vagas disponibilizadas. A área da saúde teve o terceiro cargo mais concorrido no concurso do TJPI. O cargo de Enfermeiro foi o terceiro mais procurado, com 1.065 candidatos por uma vaga. Apenas uma vaga, além do cadastro de reserva, está prevista para esse cargo, de acordo com o edital.

Com informações TJ-PI