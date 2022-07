Concurso do TJPI tem inscrição prorrogada para agosto

A inscrição do concurso do Tribunal de Justiça do Piauí foi prorrogada, anunciou nesta segunda-feira (11/07) a comissão organizadora do certame. O prazo final que seria nesta segunda-feira foi estendido até o dia 08 de agosto. O concurso tem 80 vagas para os cargos de Analista Judiciário e Analista Administrativo.

O TJPI comunicou ainda que além de prorrogar as inscrições, o concurso sofreu alteração no tempo de duração das provas objetivas, que serão agora de 4h:30min. Já os demais pontos do edital seguem sem alteração.

O concurso

O concurso do TJPI disponibiliza vagas para Analista Judiciário nas áreas Judiciária, Apoio Especializado e Administrativa. Todas as vagas exigem nível superior. O salário inicial do concurso do TJPI é de R$ 7.328,01.

Àrea Judiciária, (vagas para Analista e para Oficial de Justiça/Avaliador)

Área Apoio Especializado (Analista de Sistema, Assistente Social, Fisioterapeuta, Contador, Enfermeiro, Médico, Odontólogo e Psicólogo)

As provas objetivas de múltipla escolha terão caráter eliminatório e classificatório e serão aplicadas nas cidades de Teresina e região metropolitana, Parnaíba e Picos, nas datas previstas de 10 e 11 de setembro.

