Concurso do TJPI terá 80 vagas e salário de R$ 7 mil

O concurso público do Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) terá um total de 80 vagas, antecipou a presidência do tribunal nesta sexta-feira (27/05). As vagas serão para o cargo de Analista Judiciário, nas áreas administrativa, judiciária e apoio especializado e o salário inicial será de R$7.328,01.

O juiz auxiliar da Presidência e presidente da Comissão Organizadora, Rodrigo Tolentino, explicou que os cargos estão dentro dos limites de vagas disponíveis ou criadas, inclusive durante a realização ou vigência do concurso público. Ele afirmou que o edital deve ser lançado nos próximos dias.

“A banca foi definida e o contrato está assinado. O próximo passo é o lançamento do edital, que abrangerá todas as regras que nortearão o concurso público. O Tribunal de Justiça, por meio da Comissão Organizadora, acompanhará o andamento do concurso em todas as suas fases, garantindo a legalidade e andamento regular do certame”, frisou.

Para a realização do concurso, o Tribunal de Justiça do Piauí firmou contrato com o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional-IDECAN, que ficará responsável pelas etapas do certame. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado para conclusão de todas as obrigações contratuais ou até a homologação do resultado final definitivo.

