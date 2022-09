Concurso do TRT-PI: mais de 10 mil candidatos não compareceram para fazer a prova

O concurso do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí (TRT-PI) que ocorreu neste domingo (18) em Teresina teve uma taxa de abstenção de 35%. Significa dizer que dos 29.141 inscritos no certame, pelo menos 10.348 não compareceram para fazer a prova. Ou seja, somente 65% dos candidatos que se inscreveram no certame fizeram a prova.



A informação foi divulgada pelo próprio TRT-PI nesta segunda-feira (19). O concurso do Tribunal Regional do Trabalho prevê o preenchimento de 43 vagas para os cargos de técnico e analista de nível médio e superior. Para o nível médio, a remuneração inicial é de R$ 7.591. Para nível superior, a remuneração inicial é de R$ 12.455.



Concurso do TRT-PI teve taxa de abstenção de 35% - Foto: Arquivo O Dia

A expectativa agora é de que o gabarito oficial das questões das provas objetivas seja divulgado ainda hoje (19) no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do concurso.

As provas ocorreram sem qualquer intercorrência, segundo a comissão. “Estivemos acompanhando in loco a realização das provas e tudo ocorreu na mais absoluta tranquilidade. Agora vamos aguardar o resultado oficial, que está previsto para outubro”, disse o presidente da Comissão do Concurso do TRT-PI, Humberto Magalhães.

A publicação do edital de resultado preliminar das provas objetivas está agendada para o próximo dia 17 de outubro. A previsão é que parte dos aprovados tome posse ainda em dezembro de 2022. Vale lembrar que o concurso também é para formação de cadastro reserva.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do TRT-PI