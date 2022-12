Concurso do TRT tem resultado divulgado: VEJA LISTA

O resultado final do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região foi publicado pela Fundação Carlos Chagas, que é a banca organizadora do processo seletivo. A lista dos aprovados foi divulgada depois que o Tribunal Pleno homologou a versão final. A expectativa é que a posse dos aprovados aconteça ainda neste mês de dezembro.

Veja os aprovados



“Estamos muito felizes com a homologação e divulgação do resultado final. Agora o TRT-22 dará início ao processo de convocação dos aprovados. A ideia é que parte deles tome posse até o dia 19 de dezembro”, explicou a desembargadora Liana Ferraz de Carvalho, presidente do TRT-22.

Ao todo, foram ofertadas 43 vagas, sendo 26 para nível médio e 17 para nível superior. Os salários variam entre R$ 7.591,37 e R$ 12.455,30.

O Concurso Público do TRT-22 é válido por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. Durante este período, o TRT-22 poderá chamar, além dos aprovados, os classificados que estão em cadastro reserva, desde que haja autorização e liberação pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do TRT