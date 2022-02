Concurso IBGE: prazo para pagamento de inscrição encerra nesta quarta

Encerra nesta quarta-feira (16), o prazo para pagamento de inscrição dos processos seletivos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para contratação de profissionais que atuarão durante o Censo Demográfico 2022. No Piauí, há 183 vagas para agente censitário municipal (ACM), 241 vagas para agente censitário supervisor (ACS) e 2.633 vagas para recenseador no estado.

A taxa de inscrição, que varia de R$ 57,50 para os candidatos ao cargo de recenseador a R$ 60,50 para os cargos de ACM e ACS, pode ser paga em qualquer agência bancária, casas lotéricas ou via internet banking. Pessoas de baixa renda tiveram a possibilidade de obter a isenção da taxa.



(Foto: Divulgação/IBGE)

A remuneração é R$ 1.700 para ACS e R$ 2.100 para ACM. Já os recenseadores têm renda variável, conforme a produção, por isso o IBGE disponibiliza um simulador dos ganhos. Todos os contratados têm direito ainda a férias e 13º salário proporcionais. A previsão é de que os contratos durem por até três meses para recenseadores e por até cinco meses para ACMs e ACSs.

As provas devem ser aplicadas no dia 10 de abril, sendo de 9h às 12h para o cargo de recenseador e de 14h30 às 18h para os cargos de ACM e ACS. Será aplicada uma única prova para os cargos de ACM e ACS: o primeiro colocado deve assumir a função de ACM e os demais assumem como ACS, conforme a disponibilidade de vagas. O resultado final do certame está previsto para 20 de maio de 2022.

