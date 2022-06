Concurso TJPI: Inscrições começam nesta terça-feira (07)

As inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) têm início na tarde desta terça-feira (07/06) e seguem abertas até às 23h59min do dia 11 de julho de 2022 através da página na internet da banca que realiza o certame (www.idecan.org.br). As provas acontecem nos dias 10 e 11 de setembro a depender do cargo.

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar informações pessoais, escolher o cargo entre os ofertados no edital e indicar a cidade de sua preferência para a realização das provas objetivas (Teresina e região metropolitana, Parnaíba e Picos).

Foto: Jailson Soares / O Dia



Logo após preencher o requerimento de inscrição que será exibido e, em seguida, enviá-lo de acordo com as respectivas instruções; o envio do requerimento de inscrição gerará automaticamente o boleto bancário contendo valor da taxa de inscrição no valor de R$ 110,00, que deverá ser pago até o dia 12 de julho.

A inscrição somente terá validade após a confirmação do pagamento pela rede bancária. Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a realização de alteração no que se refere ao cargo escolhido na ocasião da inscrição no certame.

O concurso

O edital do concurso público do Tribunal de Justiça do Piauí foi divulgado nessa segunda-feira (07/06). Ao todo, serão 80 vagas para a carreira de Analista Judiciário, nível superior, além de formação de cadastro de reserva. O vencimento básico para a carreira de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Piauí é de R$ 7.328,01.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no