Concurso: UFPI lança edital com 22 vagas para professor em Teresina e Bom Jesus; confira

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) torna público que estarão abertas, entre os dias 16 e 17 de maio, as inscrições para o concurso público que preencherá 22 vagas para professores, sendo uma vaga referente à carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, no Colégio Técnico de Bom Jesus (CTBJ), e 21 à carreira de Magistério Superior, existentes nos Campi Ministro Petrônio Portella, em Teresina, e Professora Cinobelina Elvas, também situado no município de Bom Jesus.



De acordo com o edital, as inscrições – que deverão ser realizadas de forma online –serão iniciadas no dia 16 e finalizam no dia 17. Os interessados devem enviar um e-mail, via Protocolo Geral da UFPI, através do [email protected].

Os salários podem variar de R$ 2,2 mil a R$ 4,4 mil. Já as taxas de inscrição serão entre de R$ 88 a R$ 240. Além disso, a remuneração pode ser acrescida a depender da titulação do servidor.

