Confira como preparar mousses de chocolate, café e brigadeiro

Na edição desta quarta-feira (12) do Bom Dia News, a chefe de cozinha Mary Leite ensinou a preparar receitas rápidas de algumas das sobremesas mais tradicionais na mesa do brasileiro: mousses e brigadeiro. O Portalodia.com traz na íntegra o passo-a-passo de como reproduzir os pratos e dar aquela incrementada no menu.

Ingredientes:



4 ovos

350 gramas de açúcar

200 gramas de farinha de trigo sem fermento

190 gramas de manteiga ou margarina (90% de lipídios)

200 gramas de chocolate nobre meio amargo

80 gramas de chocolate em pó (50 ou 70% cacau)

Modo de preparo

Derreta a manteiga e o chocolate em recipientes separados e reserve. Para o chocolate, utilize banho maria ou o micro-ondas sempre de 30 em 30 segundos para não queimar. Nunca utilize cobertura, porque ela pode alterar o resultado final. Bata os ovos com um fouet até que fiquem incorporados e reserve.

Coloque o açúcar no bowl e adicione a manteiga derretida. Mexa até que tudo fique homogêneo. Depois acrescente o chocolate derretido, misture e em seguida adicione os ovos batidos. Mexa bem até ficar tudo incorporado e a mistura ficar translúcida.

Por fim, acrescente a farinha de trigo e o chocolate peneirados e misture tudo até que se obtenha uma massa pesada e totalmente uniforme.

Agora você vai untar os tabuleiros com manteiga e chocolate em pó ou utilizar o desmoldante e vai despejar sua massa nele. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Esse tempo pode variar de acordo com o seu forno, por isso faça o teste do palito a partir de 25 minutos assando.

Mousse base

1 caixa de leite condensado

1 caixa de creme de leite

30g de emulsificante

100g de leite ninho

Mousse de chocolate

200g do mousse base

40 colheres de chocolate 50% cacau

Mousse de café

200 do mousse base

4 colheres de Nescafé

Brigadeiro de chocolate

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

1 caixa de creme de leite

70 gramas de chocolate nobre

25 gramas de chocolate em pó 50% de cacau

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite condensado com o chocolate em pó com a ajuda de um fouet. Isso ajuda a não formar gruminhos. Depois adicione o creme de leite, misture e leve ao fogo médio/alto e mexa sem parar, sempre raspando o fundo e os cantos da panela. Quando engrossar, adicione o chocolate nobre e continue mexendo até dar o ponto correto (caindo da espátula em blocos). A massa que cai da espátula não se mistura com a massa da panela.

Retire da panela e deixe esfriar em um recipiente em contato com plástico filme. Isso ajuda a não cristalizar.

