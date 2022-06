Confira novas vagas de estágio e aprendiz para estudantes no Piauí

A Escola Judiciária do Piauí (EJUD) informou, nesta segunda-feira (27), que realizará um novo processo seletivo para estagiários que irão atuar no Judiciário piauiense. As vagas disponíveis serão em cadastro de reserva nas áreas de Direito e Informática.

O desembargador Sebastião Ribeiro Martins, diretor-geral da EJUD, destaca que as provas para o novo seletivo acontecerão em Teresina, Bom Jesus, Corrente, Floriano, Parnaíba, Picos e Piripiri.

Foto: Reprodução/Pixabay

“Nas comarcas em que não houver número mínimo de inscritos, serão remanejados para a comarca mais próxima”, frisa o desembargador.

Outras informações sobre edital e programação devem ser divulgadas pela EJUD na próxima semana.

Jovem Aprendiz

A empresa Guadalajara, do Grupo Claudino, está ofertando 18 vagas através do programa Jovem Aprendiz, sendo oito vagas para aprendiz no setor Administrativo e 10 vagas de aprendiz no setor de Costura. A carga horária é de 20 horas semanais, com 4 horas diárias.

Para aprendiz administrativo os pré-requisitos são: estar cursando ou ter concluído o ensino médio, ter entre 16 e 17 anos, ter disponibilidade no turno da manhã ou tarde.

Já para costureiro aprendiz, os pré-requisitos são: ter concluído o ensino fundamental II, ter entre 18 e 22 anos, ter disponibilidade no turno da manhã.

Os interessados podem enviar currículo até o dia 05 de julho de 2022, pelo e-mail [email protected] contendo no título "Aprendiz - THE" ou "Costureiro Aprendiz - THE".

