Congresso discute desafios da Ciência Política e do Direito Eleitoral no Piauí

O Congresso de Ciências Políticas e Direito Eleitoral do Piauí (Concipol) será realizado nos dias 23, 24 e 25 de junho, em Teresina-PI. O tema da 9ª edição é "Novo Código Eleitoral’ é ocorrerá na modalidade híbrida (presencial e online). O evento irá discutir os principais assuntos do mundo eleitoral e político.



A advogada, mestre em Direito, especialista em Direito Eleitoral e coordenadora acadêmica do Congresso, Geórgia Nunes, enfatiza que o Congresso já faz parte do calendário dos grandes eventos sobre a matéria e o objetivo é discutir as novidades, os novos temas e assuntos que permeiam as eleições que ocorrerão em outubro deste ano.



“Vamos tratar dos temas políticos que estão em destaque e em discussão recentemente. Faremos um panorama do que será mais discutido e enfrentado durante as campanhas que se avizinham, tirando as dúvidas para quem vai enfrentar as eleições vindouras”, disse.



O evento é voltado para diversos públicos, como estudantes das área de Ciência Política e Direito, mas também traz informações relevantes para a comunicação, marketing, publicidade, advocacia, contabilidade, pré-candidatos e público em geral.



As inscrições para o Congresso de Ciências Políticas e Direito Eleitoral do Piauí (Concipol) são gratuitas e ocorrerá presencialmente no auditório da Ordem dos Advogados Brasileiros (OAB-PI). O credenciamento pode ser feito através do site da Concipol. É importante destacar que será emitido certificado de 30 horas para os participantes.



Dentre os palestrantes convidados está a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Maria Cláudia Bucchianeri; a deputada Federal, Margarete Coelho; o Procurador Regional da República, Luiz Carlos Gonçalves, entre outros. A lista completa dos palestrantes pode ser acessada neste link.



