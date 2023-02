Conheça Pedro Gui: artista piauiense de 11 anos que já expôs em Paris e agora lança livro

Foi durante a pandemia da Covid-19 que o jovem artista piauiense Pedro Gui, que atualmente tem 11 anos, descobriu o talento com pinturas em tela. Hoje, com mais de 300 obras produzidas, o garoto já chegou a expor no Carrousel do Louvre, em Paris, e agora lança o livro “A Descoberta do Dom”, onde conta a sua história com arte.

Artista piauiense de 11 anos tem mais de 300 obras produzidas (Foto: Reprodução/Instagram)

Apesar de ter desenvolvido profissionalmente o seu traço em 2020, a relação de Pedro com a arte é antiga. Desde os 3 anos de idade, o jovem autodidata já fazia desenhos em papel. “Desde pequeno eu rabiscava, costumava desenhar alguns personagens de jogos e cantores que eu gostava. Com o tempo fui aprimorando. Comecei a pintar durante a pandemia quando tinha 8 anos”, conta o artista.

A especialidade de Pedro Gui é a técnica Pop Art, que utiliza cores vivas e inusitadas, formatos diferenciados e referências da cultura popular. ”Eu descobri o estilo Pop Art e me interessei, pois achei bonito. Então comecei a fazer pinturas coloridas nessa técnica", explica.



Especialidade do artista é a técnica Pop Art (Foto: Reprodução/Instagram)

O artista já pintou retratos de personalidades como Ayrton Senna, Juliette, Neymar, Luiz Gonzaga, Whindersson Nunes, entre outros. Ele conta que a confiança em seu dom artístico surgiu a partir de muita prática e aprimoramento. “Com o tempo eu fui fazendo desenhos em telas maiores e posso dizer que meu traço foi evoluindo, pois fui ficando cada vez mais confiante”, comenta.

Sua mãe e assessora, Aline Fontes, lembra que a arte ajudou seu filho a perder a timidez e aprender a se comunicar melhor, além de o tornar mais responsável. “Hoje ele é um menino muito mais desenvolto, conversa mais com as pessoas. É incrível ver a sua evolução durante esses três anos. Eu fico muito orgulhosa de toda a história mesmo sendo tão novo” pontua.



Pedro Gui lança livro sobre sua história com o mundo da arte (Foto: Reprodução)

Com exposições agendadas em São Paulo e na Espanha, Pedro Gui agora se prepara para o lançamento presencial do seu livro, que acontecerá em Abril. “A Descoberta do Dom” foi lançado recentemente nas plataformas digitais e está disponível em 13 países. “Quero mostrar meu trabalho para outras pessoas e que ele alcance lugares diferentes”, diz o artista.

