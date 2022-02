"Continuem orando por nós", diz jogadora piauiense na Ucrânia

A jogadora piauiense Kedma Laryssa Santos Araújo, de 20 anos, está entre os atletas brasileiros que estão na Ucrânia e não conseguem sair do país devido ao início da guerra com a Rússia. Em entrevista ao Portalodia.com, a jovem, que está há seis meses na Ucrânia, tranquilizou os amigos e familiares que estão no Piauí. "Fiquem tranquilos, continuem orando por nós que estamos aqui", disse.

Kedma Laryssa atua como lateral-direita no clube de futebol Kryvbas Women e atualmente mora na cidade de Kryvyi Rih, uma das menos atingidas pelo conflito armado. A jogadora chegou a ouvir explosões na base militar localizada próxima ao hotel onde ficava hospedada, mas considera a cidade um dos locais mais seguros para estar na Ucrânia no momento. Foto: Arquivo Pessoal "A minha cidade, por não ter tido ataques, é a mais segura no momento. Não pensamos em sair daqui agora, porque todas as outras cidades sofreram ataques, seria perigoso tentar sair agora", contou ela ao O DIA. Neste sábado (26), o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e disse que o Brasil irá resgatar os brasileiros que estão na Ucrânia. Sobre isso, a jogadora disse que está mantendo contato constante com a embaixada brasileira, na espera de conseguir voltar ao Brasil. Foto: Arquivo Pessoal

"Recebemos mensagem deles [da embaixada] e nos disseram para ficarmos atentos ao Instagram. Logo, logo estarei de volta", afirmou. Até o momento, cerca de 50 brasileiros já foram resgatados para países vizinhos à Ucrânia, incluindo jornalistas, estudantes, empresários e atletas.





