Contratações dos setores de alojamento e alimentação crescem quase 80% no Piauí

O IBGE divulgou nesta quinta-feira (24) os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua) referentes ao mercado de trabalho no quarto trimestre de 2021. O que chamou a atenção é que o Piauí teve um crescimento de quase 80% nos setores de alojamento e alimentação no segundo ano da pandemia a partir da flexibilização de algumas normas sanitárias.



O aumento na quantidade de trabalhadores atuando em atividades de alojamento e alimentação foi de 77,4% no comparativo com os números do quarto trimestre de 2020. Esse percentual de aumento representa o ingresso de 36 mil trabalhadores no setor. Com isso, houve um salto de 47 mil para 83 mil trabalhadores ocupados em atividades de alojamento e alimentação no Piauí em 2021.



Foto: O Dia

O movimento registrado no Piauí seguiu a tendência nacional para o setor. O Brasil também registrou aumento de ocupação no agrupamento de alojamento e alimentação. Em um ano, ingressaram no setor 994 mil trabalhadores brasileiros. Com isso, o total de pessoas ocupadas no setor subiu de 4,1 milhões para 5,1 milhões, o equivalente a um aumento de 23,9%.

No Piauí, foi verificado ainda aumento de pessoal ocupado no grupamento “administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais”. Entre o 4º trimestre de 2020 e o 4º trimestre de 2021, o crescimento foi de 20,3%, com entrada de 46 mil trabalhadores no setor. Assim, o total de pessoas ocupadas no setor subiu de 227 mil para 273 mil no período.

Com informações do IBGE