Contribuintes têm até dia 28 de fevereiro para pagar IPVA com 10% de desconto

A partir desta quarta-feira (1º), os contribuintes podem pagar a cota única do IPVA com 10% de desconto. Esse desconto é válido até o próximo dia 28 de fevereiro.

“Os contribuintes podem efetuar o pagamento da cota única com 10% de desconto. A partir do mês de março, até o dia 31, o desconto da cota única do IPVA será de 5%. E ainda pode ser efetuado no mês de março o parcelamento do IPVA em três cotas, com vencimentos para os dias 31 de março, 28 de abril e 31 de maio”, explica a superintendente da Receita Estadual, Graça Moreira Ramos.

Foto: Arquivo O Dia

Para acessar o seu boleto do IPVA, basta clicar no banner “Imprima seu IPVA 2023”, disponível nos serviços em destaque na página da Sefaz, ou clicar direto no link https://webas.sefaz.pi.gov.br/dar-ipva/.

E não esqueça de pagar as multas e taxa de licenciamento 2023, que estão disponíveis no banner Emissão de Licenciamento, no site do Detran, ou por meio do link http://taxas.detran.pi.gov.br/licenciamento/index.jsf. Nesse local, também direciona para retirada do boleto do IPVA no site da Sefaz, basta clicar na barra vermelha.

Vale ressaltar que a taxa de renovação do licenciamento anual dos veículos usados deverá ser recolhida até o dia 31 de março de 2023, junto ao Detran-PI.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no