Corpo de pescador é encontrado no mar próximo ao Porto de Luís Correia

O corpo de um pescador identificado como Antônio Moraes de Almeida, de 48 anos, foi encontrado no mar próximo ao Porto de Luís Correia, no litoral do Piauí, nessa sexta-feira (18).



O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição - e estaria há pelo menos oito dias no mar, conforme o Corpo de Bombeiros.

Foto: Divulgação/Redes Sociais

Para o resgate, foi usada uma embarcação da Capitania dos Portos. Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

A vítima era do Estado do Ceará. O corpo foi liberado para a família no final da tarde de ontem.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no