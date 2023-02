Corpo de piauiense morto em tragédia em São Paulo é sepultado em São Braz do Piauí

O corpo de Ariosvaldo da Silva Paes Landim, morto durante deslizamentos de terra na cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo, foi sepultado por volta das 7h desta quinta-feira (23), no cemitério da Lagoa de Pedra, na cidade de São Braz do Piauí, a 574 km de Teresina.





Foto: Ravena Rosa/Agência Brasil

Por São Braz do Piauí ser localizado a quase 600 km de Teresina, o corpo de Ariosvaldo saiu de São Paulo (SP) com destino ao Aeroporto de Petrolina, em Pernambuco, que fica mais próximo a São Braz do Piauí. De lá, foi encaminhado para a cidade de origem da vítima. O traslado foi custeado pela família de Ariosvaldo.

A prima de Ariosvaldo, identificada como Beatriz Farias Macedo, ainda está desaparecida. Ela está entre os quatro piauienses que ainda não foram encontrados após o deslizamento provocado pelas fortes chuvas no último fim de semana na cidade de São Sebastião, no litoral Norte de São Paulo.

Já os corpos dos piauienses Adriel de Sousa Costa, da esposa Maria dos Santos Gomes e do sobrinho identificado apenas como Keyson devem chegar hoje ao fim do dia para serem sepultados na cidade de São Pedro do Piauí.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no